SAT.1 Gold 17:45 bis 18:40 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Die tödliche Lektion USA 1991 Merken Bei einem Lehrauftrag an der Universität lernt Jessica den Studenten Michael kennen. Dem Computergenie wird vorgeworfen, seine Daten manipuliert zu haben, um an der Uni aufgenommen zu werden. Als der Schulleiter ermordet aufgefunden wird, vermuten die Ermittler, dass es sich bei dem Mörder um einen Mitarbeiter des Teams handelt - schnell ist ein Verdächtiger gefunden: Michael. Doch Jessica ist von dessen Unschuld überzeugt und beginnt auf eigene Faust zu ermitteln ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Carmine Caridi (Dominic Rossari) David Ciminello (Michael Rossari) Charles Cyphers (Lt. Timothy Chance) Charles Frank (Alan Miller) Alan Fudge (Derek St. James) David Groh (Henry Waverly) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Walter Grauman Drehbuch: J. Michael Straczynski Kamera: Peter Salim Musik: Jeff Sturges Altersempfehlung: ab 12