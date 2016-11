SAT.1 Gold 11:35 bis 12:25 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Lebendig vernichtet USA 1991 Merken Jane Dawson veröffentlicht Enthüllungsbiografien über bekannte Persönlichkeiten. Sie versucht daher, Jessica Informationen über die angeblichen Alkoholprobleme der Filmschauspielerin Ellen Lombard zu entlocken. Jessica verweigert jede Auskunft und warnt auch deren Ehemann Arthur vor Janes Sensationsgier. Kurz darauf wird die Skandalschriftstellerin ermordet. Arthur gerät unter Verdacht, zumal er von Zeugen am Tatort überrascht wurde. Jessica dagegen glaubt an seine Unschuld ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Jessica Walter (Jane Dawson) Andrea Thompson (Kristy Parrish) Bradford Dillman (Arthur Brent) Sam Behrens (Steve Lockner) Cathy Podewell (Beth Dawson) Barbara Bain (Ellen Lombard) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Walter Grauman Drehbuch: Robert E. Swanson Kamera: Peter Salim Musik: Jeff Sturges Altersempfehlung: ab 6