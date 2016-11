ZDF 02:20 bis 03:55 Komödie Mickey Blue Eyes - Mafioso wider Willen GB, USA 1999 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Michael will die Frau seines Lebens heiraten und fällt aus allen Wolken, als diese seinen liebevoll geplanten Antrag ablehnt. Doch Gina hat ihre Gründe für den Korb. Denn was Michael nicht weiß: Seine Schwiegerfamilie gehört der Mafia an. Bald schon werden sie ihn in ihre Machenschaften hineinziehen. In der Hauptrolle der romantischen Komödie ist der grandios aufspielende Hugh Grant zu sehen. Michael Felgate (Hugh Grant), der Leiter des kleinen aufstrebenden Auktionshauses "Cromwell" in New York, könnte glücklicher nicht sein: Sein geistreicher Humor und die charmant-englische Art machen ihn zu einem der beliebtesten Auktionatoren der Stadt, und so mancher prestigeträchtige Abschluss des Auktionshauses geht auf ihn zurück. Auch privat ist das Glück auf seiner Seite. Gina Vitale (Jeanne Tripplehorn), eine Lehrerin aus Queens, ist seine große Liebe, und die beiden führen eine traumhafte Beziehung. Um das Glück perfekt zu machen, bereitet Michael mit enormem Eifer alles für einen romantischen Heiratsantrag in einem chinesischen Restaurant vor. Als die Angebetete jedoch seinen Antrag ablehnt und unter Tränen das Restaurant verlässt, versteht Michael die Welt nicht mehr. Die Suche nach Gina führt den Ratlosen in die "Trattoria", das Restaurant von Ginas Vater. Dort wird er von den anwesenden Gentlemen auffallend herzlich empfangen, und auch Ginas Vater Frank (James Caan) scheint von dem britischen Freund seiner Tochter sehr angetan. Nach kurzer Unterhaltung gibt er Michael sogar den Segen, seine Tochter zu heiraten. Irritiert macht sich Michael zu dem Haus der Vitales auf, um von Gina den Grund für den unerwarteten Korb zu erfahren. Diese lüftet endlich ihr Geheimnis: Ihr Vater Frank ist nicht der rechtschaffene Restaurantinhaber, für den ihn Michael hält, sondern Mitglied einer Mafiasippe. Um den Mann ihres Herzens vor den illegalen Machenschaften ihrer Familie zu schützen, hatte Gina seinen Antrag abgelehnt. Als Michael jedoch verspricht, sich nicht in die kriminellen Geschäfte des Clans hineinziehen zu lassen, gibt Gina ihren Gefühlen nach. Im Dunstkreis der "neuen Familie" wird es für Michael allerdings immer schwerer, sein Versprechen einzuhalten. Ginas Onkel Vito (Burt Young) bittet ihn schließlich um einen scheinbar harmlosen Gefallen - eine Bitte, die ihm Michael nicht abschlagen kann. Mit dem turbulenten Spektakel "Mickey Blue Eyes - Mafioso wider Willen" produzierte Elizabeth Hurley schon den zweiten Film mit ihrem damaligen Lebensgefährten Hugh Grant in der Hauptrolle. Gemeinsam entwickelten sie die Figur des Michael Felgate und schneiderten sie Grant auf den Leib. Spätestens seit seinem Erfolg mit der Komödie "Vier Hochzeiten und ein Todesfall" (1994), für die er mit dem Golden Globe als Bester Hauptdarsteller ausgezeichnet wurde, ist der Brite prädestiniert für die Rolle des smarten, häufig auch etwas naiven Romantikers. "Mickey Blue Eyes - Mafioso wider Willen" ist eine herrlich chaotische und turbulent-witzige Mafiakomödie, bei der kein Auge trocken bleibt. Ein Muss - nicht nur für Hugh-Grant-Fans. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hugh Grant (Michael Felgate) James Caan (Frank Vitale) Jeanne Tripplehorn (Gina Vitale) Burt Young (Vito Graziosi) James Fox (Philip Cromwell) Joe Viterelli (Vinnie D'Agostino) Gerry Becker (FBI Agent Bob Connell) Originaltitel: Mickey Blue Eyes Regie: Kelly Makin Drehbuch: Adam Scheinman, Robert Kuhn Musik: Margot Core, Basil Poledouris Altersempfehlung: ab 6