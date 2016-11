ZDF 00:45 bis 02:20 Krimi Columbo Waffen des Bösen USA 1978 Nach Ideen von Pat Robison Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Joe Devlin ist ein bekannter irischer Dichter, Autor - und ein Terrorist. Neben seiner Arbeit als Schriftsteller unterstützt er die IRA und sammelt auch in Amerika Gelder für die Terrororganisation. Als Devlin bei einer Lesung von einem Waffenhändler angesprochen wird, der Geld abzweigen will, ist der Dichter entsetzt und tötet den Mann, der in seinen Augen ein Verräter ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Falk (Inspector Columbo) Clive Revill (Joe Devlin) Jeanette Nolan (Kate O'Connell) Bernard Behrens (George O'Connell) Michael Horton (Kerry Malone) L. Q. Jones (Chuck Jensen) Albert Paulsen (Vincent Pauly) Originaltitel: Columbo Regie: Leo Penn Drehbuch: Ronald Scott Thorn Kamera: Isidore Mankofsky Musik: Patrick Williams Altersempfehlung: ab 12