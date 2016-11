ZDF 20:15 bis 21:15 Krimiserie Ein Fall für zwei Folge: 314 Das Apartment D, A, CH 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Neue Folge Merken Benni wird von Olafs Ehefrau Katrin beauftragt, ihren Mann zu vertreten. Benni weiss nicht, wem er glauben soll. Denn es steht Aussage gegen Aussage. Er und Leo finden bald Unstimmigkeiten in Olafs Behauptungen. Er kannte Sandra Kersch wohl besser als nur flüchtig. Warum verheimlicht er das? Benni bemerkt Olafs ständig ansteigende Angst. Und wer ist der unbekannte Mann, den Leo in der Wohnung des Opfers bemerkt? Als der Detektiv in einem der Zimmer von Mark und Olaf Kameras entdeckt, erahnen die Freunde, dass hier mehr als eine Beziehungstat vorliegen muss. Doch Olaf schweigt. Die Spur führt die beiden Freunde mitten hinein in die Frankfurter Halbwelt mit all den zwielichtigen Gestalten. Kann einer von ihnen den beiden weiterhelfen? Doch dann stossen sie auf ein dunkles Geheimnis in Olafs Leben. Eine Gemeinschaftsproduktion von ZDF, ORF und SRF. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Antoine Monot jr. (Benni Hornberg) Wanja Mues (Leo Oswald) Bettina Zimmermann (Claudia Strauss) Sina Tkotsch (Nele) Kathrin Kühne (Gabi Renners) Emilia Bernsdorf (Nina Hornberg) Niels-Bruno Schmidt (Olaf Scheck) Originaltitel: Ein Fall für zwei Regie: Thomas Nennstiel Drehbuch: Mike Bäuml Kamera: Reiner Lauter Musik: Mario Lauer