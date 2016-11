ZDF neo 23:10 bis 00:40 Krimi Kommissar Beck Das Kartell S 2001 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Kommissar Beck und sein Team, das von Neuankömmling Alice Levander verstärkt wird, ermitteln in einem brutalen Mordfall an dem Restaurantbesitzer Christo. Die so genannte "Gruppe 1", die den Restaurantbesitzern illegales Personal, geschmuggelte Getränke und manipulierte Kassen aufzwingt, beherrscht das Restaurantgewerbe in Stockholm. Wer nicht kooperiert, muss mit massiven Drohungen und Gewaltanwendungen rechnen. Beck lässt die Liste der Restaurantbesitzer, die von der "Gruppe 1" erpresst werden, von der Gewerbeaufsicht überprüfen. Abteilungsleiterin Eva Örnberg setzt ihren Mitarbeiter Bo Göransson auf den Fall an. Er stattet dem "La Traviata", das vom Neffen des Opfers geführt wird, einen Besuch ab. Der wütende Alexander reagiert mit massiven Drohgebärden auf die von den Prüfern entdeckten Unregelmäßigkeiten. In der Nacht darauf wird Göransson ermordet in einem Park aufgefunden. Die kompromittierenden Beweismittel über die Gesetzesverletzungen im "La Traviata" muss der Mörder entwendet haben. Beck vermutet einen Zusammenhang zwischen dem Mord an dem Restaurantbesitzer und dem an Göransson. Er nimmt Alexander ins Visier. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Haber (Martin Beck) Mikael Persbrandt (Gunvald Larsson) Malin Birgerson (Alice Levander) Marie Göranzon (Margareta Oberg) Ingvar Hirdwall (Grannen) Rebecka Hemse (Inger) Jimmy Endeley (Robban) Originaltitel: Beck Regie: Kjell Sundvall Drehbuch: Cilla Börjlind, Rolf Börjlind Kamera: Olof Johnson Musik: Adam Nordén Altersempfehlung: ab 16