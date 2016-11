ZDF neo 17:25 bis 18:35 Krimi Columbo Zwei Leben an einem Faden USA 1973 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Herzspezialisten Mayfield und Hidemann arbeiten zusammen an der Entwicklung eines neuen Medikaments. Doch Mayfield will den Ruhm für sich allein beanspruchen. Dies wird für Dr. Hidemann zum Verhängnis, als er sich nach einem leichten Herzanfall operieren lassen muss. Mayfield nutzt die Gelegenheit und verwendet anstelle eines festen Fadens einen selbstauflösenden Faden, was zum Tode Hidemanns führt. Als eine aufmerksame Krankenschwester ihre Vermutung kundtut, Mayfield hätte etwas mit dem Tod zu tun, hängt auch ihr Leben am seidenen Faden. Doch Inspektor Columbo ist dem ehrgeizigen Killerchirurgen schon auf der Spur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Falk (Inspektor Columbo) Leonard Nimoy (Dr. Barry Mayfield) Anne Francis (Sharon Martin) Nita Talbot (Marcia Dalton) Will Geer (Dr. Edmund Hidemann) Aneta Corsaut (Morgan) Jared Martin (Harry Alexander) Originaltitel: Columbo Regie: Hy Averback Drehbuch: Shirl Hendryx Kamera: Harry Wolf Musik: Billy Goldenberg Altersempfehlung: ab 12