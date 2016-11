ZDF neo 11:30 bis 12:15 Actionserie Die Rettungsflieger Folge: 84 Grüße nach Singapur D 2005 Stereo Untertitel 16:9 Merken Der Comic-Zeichner Jürgen hat Frühstück für seine kleine Tochter eingekauft und wird auf dem Heimweg von einem Auto erfasst. Sabine und Jonny versorgen den bewusstlosen Mann ohne Papiere. Die Polizei weiß nur, dass der verletzte Mann den Namen "Kira" erwähnt hat. Seine Einkäufe lassen zudem vermuten, dass zuhause ein Kind auf ihn wartet. Blank bittet die Polizei nach der Adresse des Mannes zu fahnden. Zurück im BWK schickt Blank den Gefreiten Homann, der gerade seinen freien Nachmittag antreten will, auf die Suche nach der geheimnisvollen Kira. Homann soll in der Umgebung des Unfallortes Passanten und Geschäftsleute befragen. Blank selbst besucht derweil Jürgen, der ihm tatsächlich erzählt, dass seine Tochter Kira allein zuhause ist. Ein anderer Einsatz führt die Retter zu einer Frau, die vor einiger Zeit Mann und Tochter bei einem Autounfall verloren hat. Zum wiederholten Mal hat sie einen Selbstmordversuch unternommen. Auf dem Flug ins Krankenhaus spitzt sich der psychische Zustand der Patientin erheblich zu. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nicolas König (Jens Blank) Oliver Hörner (Jan Wollcke) Marlene Marlow (Sabine Petersen) Patrick Wolff (Jonny von Storkow) Pierre René Müller (Gefreiter Homann) Andreas Brucker (Ralph Brandt) Holger Umbreit (Disponent Leitstelle) Originaltitel: Die Rettungsflieger Regie: Gero Weinreuter Drehbuch: Marco Wiersch, Lydia Monske Kamera: Oliver-Maximilian Kraus Musik: Axel Donner