Dokumentation Die großen Diktatoren Hitler D 2006 Hitler gehörte zu den Machthabern, die sich wahnhaft in eine Ideologie verstiegen. Hitler war geradezu besessen von der Vorstellung höherwertiger und minderwertiger Rassen. "Es gibt wenige Herrscher, die ihre Ziele im Voraus so klar formuliert haben und sie dann auch in die Tat umsetzten", so Hitler-Forscher Eberhard Jäckel. Zwischen totalem Sieg und totaler Niederlage gab es keinen Raum. Der Hauptschuldige war das Judentum. Originaltitel: Die großen Diktatoren Regie: Stefan Brauburger/Christian Frey