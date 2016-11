Phoenix 02:15 bis 03:00 Dokumentation Zwischen Hörsaal und Kartoffelacker Studenten in der DDR D 2015 2016-11-26 08:45 Live TV Merken Das Ziel war ein kompletter Elitenwechsel - schon bald nach der Gründung der DDR wurde Jugendlichen aus bürgerlichen Elternhäusern der Uni-Zugang erschwert. Kinder aus Arbeiter- und Bauernhaushalten dagegen wurden bei gleichen oder oftmals auch schlechteren schulischen Leistungen bei der Vergabe von Studienplätzen bevorzugt, und die SED-Hochschulpolitik förderte insbesondere den Zugang junger Frauen zu den Universitäten. Der Film zeichnet erstmals ein umfassendes Bild vom Leben und Lernen an den Universitäten der DDR. Die Masse der Studenten fügt sich in den von Partei und FDJ kontrollierten Hochschulalltag. Dazu gehören nicht nur ein streng verschulter Studienbetrieb, sondern auch diverse gesellschaftliche Aktivitäten außerhalb der Universität. Studenten werden in Reservistenlehrgängen militärisch gedrillt und zu Arbeitseinsätzen abkommandiert. Sie pflücken Äpfel, ernten Kartoffeln und schaufeln Braunkohle, um die Wirtschaftsmacht DDR zu stärken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Zwischen Hörsaal und Kartoffelacker