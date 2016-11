NDR 02:45 bis 03:15 Regionales Hallo Niedersachsen Aktionswoche: Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen / Verleihung der Goldenen Olga / Thema der Woche "Ein Jahr Fluchtpunkt Niedersachsen" D 2016 2016-11-26 11:00 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Täglich beobachtet das Regionalmagazin das aktuelle Geschehen in Niedersachsen und berichtet über politische und kulturelle Ereignisse. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Antje Wöhnke Originaltitel: Hallo Niedersachsen