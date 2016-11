NDR 22:00 bis 00:00 Talkshow Bettina und Bommes D 2016 2016-11-25 22:00 Untertitel 16:9 Merken Bettina Tietjen und Alexander Bommes begrüßen im Studio auf dem Messegelände in Hannover folgende Talkgäste: Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident des Landes Niedersachsen 70 Jahre Niedersachsen: ein guter Anlass, um den derzeitigen Landesvater näher kennenzulernen und von der persönlichen Seite zu zeigen. Wie das Land, so der Ministerpräsident: Stephan Weil ist ein Typ mit klarem Kopf, ohne Schnörkel. Mit einer Mischung aus Understatement und Ironie bezeichnet er sich selbst als "einfachen, Bier trinkenden Landespolitiker". Stephan Weil kommt aus einem bürgerlichen, katholischen Elternhaus. Er wurde in Hamburg geboren, doch da er schon seit seiner Schulzeit in der niedersächsischen Landeshauptstadt lebt, fühlt sich als "lebenslanger Hannoveraner". Nach der Landtagswahl 2013 bildete die SPD mit Bündnis90/Die Grünen und nur einem Sitz Mehrheit die Regierung und wählte Stephan Weil zum Ministerpräsidenten. Verheiratet ist Stephan Weil mit der ehemaligen Präsidentin der Fachhochschule Hannover, Professorin Rosemarie Kerkow-Weil. Er ist Vater eines erwachsenen Sohnes und seit seiner Kindheit glühender Fan von Hannover 96. In seiner wenigen Freizeit kickt er gern selbst und geht jedes Jahr zum Wandern in die Berge. Atze Schröder, Comedian Seine Markenzeichen: Minipli, Pilotenbrille und Cowboystiefel. Seit 20 Jahren steht der Comedian mit Ruhrpott-Charme auf der Bühne. Eine verlässliche Größe im Showgeschäft. Gerade konnte er seinen siebten Comedy-Preis abräumen, und zwar in der Königsdisziplin "Live Programm". Natürlich könnte er jetzt in der Kneipe mit seinen Kumpels gemütlich ein Bier trinken, aber er ruht sich nicht auf dem Erfolg aus, sondern legt mal eben seinen zweiten Roman vor: "Der Turbo von Marrakesch", eine Agentengeschichte mit "Nullnull Schröder" in der Hauptrolle. Sexsüchtige Blondinen pflastern seinen Weg, Klein- und Großkriminelle wollen ihm an den Kragen, einzig auf den Porsche Turbo ist Verlass. Atze wie er leibt und lebt. "Turbo" heißt auch sein nächstes Programm über die Hektik unserer Zeit. Denn mit "Turbo" kann man in seinem Alter, er hat die 50 gerade überschritten, nicht mehr jeden Tag durchs Leben düsen, sagt Atze Schröder. Zur Entschleunigung plant er deshalb eine mehrwöchige Wanderung durch die Pyrenäen, ganz ohne Blondinen, Bier und Porsche. Dr. Marianne Koch, Ärztin und Autorin Hört man ihren Namen denkt man entweder an den Schauspielstar, der neben namhaften Kollegen wie Klaus Kinski, Heinz Rühmann und Clint Eastwood glänzte, oder an die hartnäckige Moderatorin aus der Bremer Talksendung "3nach9". Oder man sieht in ihr die kompetente Ärztin und Medizinjournalistin. Marianne Koch hat so viel Leben in ihre unglaublichen 85 Jahre gepackt wie kaum jemand anderer. Viele Berufe, aber nur eine Berufung. Denn für die gebürtige Münchnerin war früh klar, dass sie nur eines werden wollte: Ärztin. Die Filmkarriere kam ihr quasi dazwischen. Doch mit 40 Jahren besann sie sich auf ihren Traumberuf, beendete ihr Studium und praktizierte als Internistin in der eigenen Praxis. Ihre medizinischen Ratgeber sind Bestseller. In ihrem neuen Buch beschäftigt sie sich mit dem Thema Vorsorge und wie man Körper und Seele gesund hält. Marianne Koch steht bis heute für ihre "sprechende Medizin", führt auf Bayern 2 noch immer durch die wöchentliche Rundfunksendung "Das Gesundheitsgespräch". Die zweifache Mutter und Trägerin des Bundesverdienstkreuzes lebt in der Nähe von München. Till Brönner, Star-Trompeter Er ist wohl der erfolgreichste und bekannteste deutsche Jazzmusiker, drei Grammy-Nominierungen und drei ECHOs sprechen für sich. In diesem Jahr hallte sein Ruf sogar bis ins Weiße Haus: Auf Einladung von Barack Obama trat er beim International Jazz Day unter anderem neben Herbie Hancock, Sting und Al Jarreau auf. Till Brönner versteht sich als Botschafter seiner Musikrichtung. Er bläst den Jazz aus der elitären Ecke und sitzt deshalb ohne Standesdünkel in Castingjurys und versteht es auch, seinen Charme und sein gutes Aussehen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Bettina Tietjen, Alexander Bommes Gäste: Gäste: Stephan Weil (SPD, Ministerpräsident des Landes Niedersachsen), Atze Schröder (Comedian), Dr. Marianne Koch (Ärztin und Autorin), Sascha Grammel (Puppenspieler und Bauchredner), Till Brönner (Trompeter), Maite Kelly (Sängerin), Minh-Khai Phan-Thi (Schausp Originaltitel: Bettina und Bommes Regie: Birte Edye/Melanie Köhne/Andreas Heineke