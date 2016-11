NDR 17:10 bis 18:00 Reportage Leopard, Seebär & Co. Geschichten aus dem Tierpark Hagenbeck in Hamburg - Geburtstagstorte für die Löwen Geburtstagstorte für die Löwen / Sommer-Nikolaus im Affenhaus / Ende vom Pandaurlaub / "Soko 00-Taube" im Anflug / Keine Angst vorm Stachelschwein D 2009 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Geburtstagstorte für die Löwen: Die Junglöwen haben Geburtstag, und weil das ein Tag zum Feiern ist, gibt Tierpfleger Tony Kershaw bei Futtermeister Ansgar Koch eine große Löwentorte in Auftrag. Die besteht natürlich nicht aus Keksen und Quark, sondern aus Hack und Hundefutter. Dazu müssten die Tiere eigentlich in den Stall. Dummerweise kapieren die Löwen aber nicht, dass sie die Torte nur bekommen, wenn die Anlage für die Pfleger begehbar ist. Sommer-Nikolaus im Affenhaus: Im Orang-Utanhaus hängen alle Affen irgendwie in den Seilen. Nix los! Zum Glück war der Futtermeister extrem großzügig: Aus den ganzen Leckereien und einer großen Rolle Jutestoff kann Tierpflegerin Julia Ganz sommerliche Nikolaussäckchen basteln. Die kommen auch super an bei den Orangs. Nur Tuan schafft es nicht, den Knoten zu lösen, und klaut deshalb den Mädels ihre Portion. Vielleicht ist er ja auch einfach nur zu faul. Ende des Pandaurlaubs: Die kleine Panda-Dame Zanda war wegen der Dschungelnächte auf Kurzurlaub im anderen Revier. Feuerwerk und Musik finden viele ganz toll, aber für die zarten Pandaohren ist das nichts als höllischer Krach. Nun sind die Nächte Vergangenheit und Zanda darf nach Hause zurück. Eine Riesenportion leckerster Bambus versüßt ihr den Umzugsstress. "Soko 00-Taube" im Anflug: Thomas Feierabend und Azubi Robin Petzoldt ermitteln in einem schweren Fall von Kidnapping: zwei Tauben sind spurlos verschwunden. Thomas gründet die Sonderkommission "00 Taube", um die Vermissten wieder aufzuspüren. Sein Suchtrupp schwärmt aus, aber: Haben sie eine Chance, die beiden Tauben wiederzufinden? Oder sollte sich Thomas' Verdacht bewahrheiten? Keine Angst vor dem Stachelschwein: In Hagenbeck bekommt jedes Tier einen Personalausweis ausgestellt, per Chip direkt unter die Haut. Das ist sehr praktisch und tut auch nur ein ganz bisschen weh. Das Chippen des Stachelschweinnachwuchses könnte allerdings für die Pfleger schmerzhafter werden, deshalb hat Tony Kershaw eine Idee. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Leopard, Seebär & Co.