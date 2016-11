NDR 08:10 bis 09:00 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 2581 D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Adrian klärt William über seine Ehe mit Desirée und das Kind auf, das seine Frau durch Claras Schuld verloren hat. Anders als Adrian traut William Clara ein solch niederträchtiges Verhalten aber nicht zu. William spürt, dass er Clara vertrauen kann und er spart nicht mit Komplimenten für sie. Beim gemeinsamen Tennisspiel mit William findet Adrian so freundliche Worte für den gemeinsamen Vater Hagen, dass William der Kragen platzt ... Alfons und Melli können aufatmen, denn das Phantombild der Einbrecher aus der Lützow-Villa weist keine Ähnlichkeit mit ihnen auf. Alfons und Hildegard sprechen ein versöhnliches Wort miteinander, aber Hildegard warnt Melli unter vier Augen, dass sie die Liebe und die Geduld von Alfons nicht überstrapazieren soll. Als Charlotte offiziell ihren Rücktritt als Vorsitzende der Stiftung erklärt, schlägt erneut eine als Nashorn maskierte Gestalt zu. Nils nimmt die Verfolgung auf, aber er erwischt statt des wahren Übeltäters nur Fabien, der die weggeworfene Nashorn-Maske aufgesetzt hat. Die wahre Übeltäterin ist Beatrice. Als Nils eher theoretisch darüber nachdenkt, dem "Fürstenhof" den Rücken zu kehren, ist Charlotte Feuer und Flamme für die Idee. Durch ein Missverständnis verpasst Nils dem als Nashorn maskierten Fabien einen derben Faustschlag. Michael regt sich auf und will Fabien den Umgang mit Nils verbieten. Doch Natascha hält dagegen: Michael muss aufpassen, nicht zu einem Übervater zu mutieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeannine Wacker (Clara Morgenstern) Max Alberti (Adrian Lechner) Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler) Antje Hagen (Hildegard Sonnbichler) Mona Seefried (Charlotte Saalfeld) Dietrich Adam (Friedrich Stahl) Isabella Hübner (Beatrice Hofer) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Sabine Landgraeber, Alexander Wiedl Drehbuch: Klaus Tegtmeyer, Thomas Kubisch