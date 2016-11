Disney Channel 20:15 bis 22:05 Trickfilm Findet Nemo USA 2003 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Schreck sitzt dem ängstlichen Clownfisch Marlin gehörig in den Gräten: Hilflos muss er mit ansehen, wie sein einziger Sohn Nemo am ersten Schultag bei einem Klassenausflug von einem Taucher aus dem Heimatriff entführt wird. Sofort macht sich Marlin auf die Suche nach seinem Sprössling. Bald trifft er auf die herzliche, aber schrecklich vergessliche Fischdame Dorie, die ihm fortan nicht mehr von der Flosse weicht. Im Oscar®-prämierten Meisterwerk "Findet Nemo" sitzt dem ängstlichen Clownfisch Marlin der Schreck in allen Gräten: Hilflos muss er mit ansehen, wie sein einziger Sohn Nemo von einem Taucher gefishnappt wird. Sofort macht sich Marlin auf die Reise nach Sydney - dort planscht Nemo inzwischen im Aquarium einer Zahnarztpraxis - und setzt alles daran, seinen verlorenen Sohn zu finden. Unterwegs trifft er auf die herzliche Fischdame Dorie, die ihr Kurzzeitgedächtnis verloren hat und ihm fortan nicht mehr von der Flosse weicht. Zudem lernt Marlin die Haie Bruce, Hammer und Hart kennen, die eine Art Vegetarier-Selbsthilfegruppe gegründet haben. Gemeinsam erleben sie allerlei Abenteuer, die Marlin schließlich zu einem mutigen Helden werden lassen. Unterdessen schmiedet auch Nemo mit seinen neuen Freunden Fluchtpläne. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Domenic Redl (Nemo) Christian Tramitz (Marlin) Anke Engelke (Dorie) Thomas Albus (Bruce) John Friedmann (Hammer) Florian Simbeck (Hart) Originaltitel: Finding Nemo Regie: Andrew Stanton, Lee Unkrich Drehbuch: Andrew Stanton, Bob Peterson, David Reynolds Kamera: Sharon Calahan, Jeremy Lasky Musik: Thomas Newman