Disney Channel 17:25 bis 17:55 Trickserie Willkommen in Gravity Falls Folge: 41 Seltsamageddon 4: In den Wäldern USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Während Ford Bills Pläne durchschaut, macht sich die Mystery Shack Crew bereit zum Gegenangriff. Eine finale Konfrontation wird das Schicksal der Familie Pines bestimmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Gravity Falls