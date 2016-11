KI.KA 14:10 bis 15:00 Jugendserie Schloss Einstein D 2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Constanze ist gegen Dominiks Afrika-Reisepläne. Daphne will unbedingt ihr Patenkind in Namibia besuchen. Miriam und Hedda sehen sich in ihrem Experiment bestätigt. Constanze möchte verhindern, dass ihr kleiner Bruder Dominik mit seinem Chaoten-Freund Raphael nach Afrika reist. Schließlich sind die beiden noch viel zu klein und Afrika viel zu gefährlich. Weil Constanze weder von ihren Eltern noch von Direktor Berger Zuspruch erhält, meldet sie sich schließlich mit einer eigenen Gruppe beim Spendenwettbewerb an, der am Ende darüber entscheidet, welches Team die Reise nach Afrika antreten wird. Daphne will alles dafür tun, einen der begehrten Praktikumsplätze in Afrika zu ergattern. Schließlich hat sie ein Patenkind in diesem Waisenhaus in Namibia, welches sie nun unbedingt persönlich kennenlernen möchte. Ob ihr Einsatz am Ende ausreicht, um mit ihrer Gruppe die Reise nach Afrika antreten zu können? Miriams und Heddas Plan scheint aufzugehen: Daphne und Orkan scheinen wirklich Gefühle zueinander zu entwickeln. Miriam und Hedda sind sich einig. Die beiden müssen unbedingt in die gleiche Gruppe für den Spendenwettbewerb. Ob das gut geht?Die Liebeslüge über Orkan und Daphne fliegt auf. Dominik ist sehr enttäuscht von seiner Schwester Constanze. Pippi redet nur noch von ihrem Physikworkshop. Daphne und Orkan sind gar nicht ineinander verknallt! Das wurde ihnen nur eingeredet! Dann erfährt Daphne auch noch, dass Orkans Gruppe die Afrikareise nur gewonnen hat, weil sie ihm den entscheidenden Tipp für den Spendenwettbewerb gegeben hat. Während Daphne von Orkans Egoismus genervt ist, plagt Orkan ein schlechtes Gewissen. Daphne scheint wirklich viel daran zu liegen, die Reise nach Afrika anzutreten. Obwohl Constanze mit ihrer Gruppe den Spendenwettbewerb gewonnen hat und somit nach Afrika reisen kann, kann sie sich nicht wirklich freuen. Ihr kleiner Bruder Dominik ist immer noch sauer auf seine Schwester, die alles daran gesetzt hat, dass Dominik nicht nach Namibia reisen wird. David ist geknickt. Seit er seine Freundin Pippi überredet hat, zu dem Physikworkshop zu fahren, hat er kaum etwas von ihr gehört. Und nicht nur das: Pippi spricht bei jedem Telefonat ständig von ihrem Workshop-Partner Hannes. Ist David etwa eifersüchtig? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Meier (David) Marie Borchardt (Pippi) Hugo Gießler (Hubertus) Henrieke Fritz (Constanze) Noah Alibayli (Henk) Helene Mardicke (Roxy) Robert Schupp (Dr. Michael Berger) Originaltitel: Schloss Einstein Regie: Sabine Landgraeber, Severin Lohmer, Till Müller-Edenborn, Matthias Zirzow, Nils Dettmann Drehbuch: Dana Bechtle-Bechtinger, Andreas Kaufmann, Andreas Knaup, Inès Keerl, Monika Weng, Christiane Bubner