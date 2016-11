KI.KA 08:25 bis 08:50 Trickserie Lulu Zapadu Der gebrochene Arm / Vogelperspektive B, F 2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Der gebrochene Arm: Daniel möchte gerne mehr beachtet werden vor allem von Fru-Fru. So kommt er auf die Idee, sich seinen Arm einzugipsen und sich als Verletzten auszugeben. Wie er es sich gewünscht hat, wird er nun nach Strich und Faden verwöhnt. Dann aber gehen die Proben für die Weihnachtsaufführung auf dem Eis los, und Daniel darf wegen seiner Verletzung nicht mitmachen. Das würde er aber so gern. Vogelperspektive: Die Freunde haben die Aufgabe, eine Landkarte zu zeichnen. Weil dafür die Sicht von oben sehr hilfreich ist, soll Fru-Fru aus ihrer Vogelperspektive die nötigen Angaben liefern. Immer hektischer fliegt die kleine Eule hin und her, um die Fragen ihrer Freunde zu beantworten, und dann kracht sie gegen das Mühlendach. Zwar ist ihr nichts Schlimmes passiert, doch nun weigert sie sich, wieder hoch zu steigen. Es dauert eine ganze Weile, bis ihre Freunde merken, was mit Fru-Fru los ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lulu Vroumette Regie: Charlie Sansonetti Drehbuch: Sophie Decroisette, Catherine Cuenca Musik: Félix le Bars