Wilde Welt der Tiere Süßwasser CZ 2016

Süßwasser ist der Quell des Lebens und dennoch ein ziemlich rares Gut. Sein Anteil am gesamten Wasservorkommen der Welt beträgt ungefähr drei Prozent. Das meiste dieser geringen Menge ist noch dazu Eis oder Grundwasser. Trotz allem wäre eine Vielzahl an Ökosystemen ohne die wertvolle Flüssigkeit niemals entstanden. Die Abhängigkeit bestimmter Spezies von Süßwasser zeigt sich heute leider auch darin, dass sie fünfmal mehr vom Ausstreben bedroht sind als andere Tiere. Diese Episode zeigt einige von ihnen, u.a. Silberreiher, Libellen, Schnabeltiere, Nilpferde und Flusskrokodile.

Originaltitel: World of the Wild