National Geographic Wildlife 22:35 bis 23:25 Dokumentation Königreich der Affen Krieg der Könige USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Titus, der größte aller Silberrücken kämpft um die Krone seines Gorilla-Reiches. Mit 35 Jahren neigt sich seine Herrschaftszeit allmählich dem Ende entgegen. In seinem Reich gibt es bereits zahlreiche Rivalen - zum Beispiel seinen Sohn Rano. Doch Titus ist nicht der einzige Gorilla-König. Im Dschungel sieht sich ein anderer Herrscher, Kingo, ebenfalls mit einigen Rivalen konfrontiert. In atemberaubenden Bildern wird von diesen beiden Machtkämpfen erzählt. Dabei wird deutlich, dass Überleben hier nicht nur darin besteht, Feinde von außen bekämpfen, sondern auch die in den eigenen Familien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kingdom of the Apes