National Geographic Wildlife 11:05 bis 11:55 Dokusoap Der Hundeflüsterer Peanut & Chico, Leroy Brown, and Tucker USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Pauline Mercado und ihre Tochter Christine Kenney sind stolze Besitzer zweier Chihuahuas. Doch die beiden gehen aufeinander los, sobald sie im selben Raum sind. Kann der Hundeflüsterer das gestörte Verhältnis von Peanut und Chico wieder in Ordnung bringen? Auch Brooke Wilson und ihr Freund Marc stecken in der Klemme: Sobald Marc das Haus verlassen will, versucht Brookes Hund Leroy Brown ihn daran zu hindern. Zum Schluss bekommt es Cesar mit einem besonders vertrackten Fall zu tun. Der junge Rüde Tucker ist von fließenden Gewässern wie besessen und stürzt sich oft unbedacht ins kühle Nass. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cesar Millan (Himself) Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Dog Whisperer Regie: Sueann Fincke, Mark Hufnail Drehbuch: Jim Milio, Catherine Stribling Musik: Anouk Erni, Matthew Richard Harris, Andrew Keresztes