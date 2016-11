National Geographic Wildlife 08:40 bis 09:30 Dokumentation Geheimakte Wildnis Mysteriöses Vogelsterben USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Beebe, Arkansas. Es ist Silvester, als sich in der US-Kleinstadt unheimliche Szenen abspielen: Es regnet tote Vögel. An die 5.000 Rotschulterstärlinge fallen einfach vom Himmel. Ihre Kadaver, die meist schwere Verletzungen aufweisen, liegen praktisch überall - auf Straßen, in Gärten, auf Feldern und Hausdächern. Aber was ist die Ursache für das Massensterben? Hagelkörner? Blitze? Silvesterraketen? Wissenschaftler stehen vor einem Rätsel. Auch in den Highlands in Schottland trägt sich Mysteriöses zu: Ein Wandersmann stolpert zufällig über gallertartige, durchsichtige Klumpen. Sind die mysteriösen Brocken aus dem All auf die Erde gefallen? In Kalifornien versucht "Geheimakte Wildnis" schließlich herauszufinden, warum der Weiße Hai neuerdings immer wieder Menschen attackiert, die bislang nicht auf seinem Menüplan standen. Sind die Meeresjäger neuerdings auf den Geschmack gekommen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wild Case Files