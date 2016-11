National Geographic Wildlife 05:35 bis 06:20 Dokumentation Der unglaubliche Dr. Pol Un-Bee-Lievable USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Dr. Pol und Charles nehmen es mit einem mächtigen Bullen auf. Das Tier kann nicht nur laut brüllen, sondern ist auch mit zwei furchterregenden Hörnern ausgestattet, denen man nicht zu nah kommen sollte. Währenddessen untersucht Dr. Emily in der Klinik eine Katze, die ihre Hinterbeine nicht bewegen kann. Röntgenaufnahmen verdeutlichen schließlich das Ausmaß ihrer Probleme. Parallel zur Arbeit macht Charles bei seinem neuen Freizeitprojekt Fortschritte: Der Bienenstock beim Haus am See ist reif für seine erste Königin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Incredible Dr. Pol