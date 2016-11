ARD alpha 14:30 bis 14:55 Kindersendung Checker Tobi Der Sand-Check D 2014 2016-11-28 07:00 16:9 Live TV Merken Sand gibt es nicht nur am Strand oder in der Wüste. Er ist eigentlich fast überall, auch wenn wir die winzigen Körner im Alltag kaum sehen. Sie stecken in Häusern und Autobahnen, sie sind super wichtig für die Glasherstellung und auch für elektronische Geräte, wie Handys und Computer. Im Jahr verbrauchen wir unfassbare 15 Milliarden Tonnen Sand! Da wird es höchste Zeit, die kleinen Körner mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Bepackt mit Eimer, Schaufel und Sieb trifft der Checker den Geologen Hendrik. In Bremerhaven wollen die beiden herausfinden, was genau Sand überhaupt ist, wie er an unsere Strände kommt und warum es roten, weißen und sogar schwarzen Sand gibt. Am Strand von Rügen sind Teamgeist und Muskelkraft gefragt. Tobi will die schönste und coolste Sandburg der Insel bauen. Dafür holt er sich fleißige Helfer an seine Seite. Ein festes Fundament, Türme, Fenster und natürlich der Burggraben dürfen nicht fehlen. Ob die Burg am Ende wirklich steht? Zum Schluss geht es auf einen 110 Meter hohen Sandberg. Mit einem speziellen Sandboard soll Tobi den Berg hinunter sausen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tobias Krell Originaltitel: Checker Tobi Regie: Johannes Honsell