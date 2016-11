ARD alpha 11:00 bis 12:00 Magazin Planet Wissen Exotische Nutztiere - Wem nützen Lama, Kamel und Yak? D 2016 16:9 Live TV Merken Kamel-Karawanen in den bayerischen Bergen, eine Lama-Herde im Thüringer Wald, eine Straußenfarm in der Oberheinischen Tiefebene. Immer häufiger treffen wir exotische Nutztiere bei uns in Deutschland an. Sie haben ihre Wurzeln in Afrika, Amerika oder Asien und scheinen auf den ersten Blick allesamt so gar nicht in unser Landschaftsbild zu passen. Und doch werden sie auch bei uns immer öfter heimisch. Planet Wissen will herausfinden, ob das Geschäft mit den exotischen Nutztieren nur Touristenattraktion und Geldmacherei ist, oder ob es vielleicht doch weitere Gründe für die Exoten gibt. Sind Wasserbüffel für bestimmte Regionen vielleicht einfach besser geeignet als Rinder? Ist Straußen- oder Yakfleisch eine Bereicherung für unseren Speiseplan? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Caro Matzko, Rainer Maria Jilg Gäste: Gäste: Prof. Dr. Hans Hinrich Sambraus (Zoologe), Uschi Braun (Leiterin Straußenfarm Mhou) Originaltitel: Planet Wissen