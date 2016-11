ARTE 22:45 bis 23:30 Magazin Tracks Ty Segall / The Range / Douglas H. Blunt D, F 2016 2016-11-30 02:15 Stereo 16:9 HDTV Merken (1): Doug Hream Blunt Anfang der 90er Jahre besucht Krankenpfleger Doug den Abendkurs "How to form a band", wird durch sein Songwriter-Talent zum Bandleader und spielt nur für seine Patienten im Krankenhaus. Jahrzehnte später wird Dougs LoFi-Soul von Indie-Helden wie Mac DeMarco oder Ariel Pink wiederentdeckt, David Byrnes Label Luaka Bop bringt seine Musik neu heraus. (2): Jiz Lee Die Halbasiatin ist im Körper einer Frau geboren, fühlt sich aber keinem Geschlecht zugehörig, sondern sieht sich als genderqueer oder nicht-binär. Als Pornostar in alternativen Pornos, Herausgeberin des Buches "Coming out Like a Porn Star" und Triathletin hat es Jiz zur wichtigsten Sprecherin der nicht-binären Szene gebracht. (3): The Range Für sein Album "Potential" nutzt der DJ und Produzent The Range das Potenzial des Netzes in Form von Vocals aus Youtube-Clips mit wenigen Clickzahlen unbekannter Rapper und Sänger. Die dazugehörige Doku "Superimpose" handelt von den Menschen hinter diesen Clips. (4): Ty Segall Psychedelischer Surf Punk und spaciger Glam Rock zurück und vereint in Ty Segall: Angefangen hat Ty in San Francisco zu Zeiten des Psychedelic-Revivals. Heute garagenrockt der fast 30-jährige Ty in L.A. außer er liefert mit einer seiner Backing Bands wieder extraordinäre Liveshows ab. (5): Rafa Ortiz Seit zehn Jahren stürzt sich Rafa Ortiz die Wasserfälle in seiner Heimat Mexiko herunter. Zeit für eine neue Herausforderung: die Niagara-Fälle. Drei Jahre lang bereitet er sich vor und bricht diese dann kurz vor der Umsetzung der illegalen Mission Niagara ab. "Tracks" zeigt, warum er genau deswegen der mutigste Extrem-Kajaker aller Zeiten ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tracks