Drama Familienfest D 2014



"Deiner Familie kannst du einfach nicht entkommen – trotzdem schön, dass es sie gibt!“ So erklärt Schauspieler Marc Hosemann seine Einstellung zur Keimzelle der Gesellschaft. In der Familie, der seine Filmfigur entstammt, freut sich jedoch niemand, dass es sie gibt. Es ist die Familie des Pianisten Hannes Westhoff, der seinen 70. Geburtstag feiert.



Feiern muss, besser gesagt, denn seine zweite Frau besteht darauf. Er selbst fühlt vor allem Verachtung für seine "Liebsten“. Seine drei Söhne: "Ein Windei, ein Schwuler, ein Schlaumeier“. Seine Ex bucht er als Säuferin ab, seine jetzige Gattin als Glucke. Günther Maria Halmer spielt diesen alten Ekel Westhoff einfach umwerfend.



Versöhnung? Kaum denkbar



"Ich bin zu alt und zu wohlhabend, um mir diesen Scheiß anzuhören“, raunt Westhoff, wenn ihm die Familie in die Parade fährt. Kaum zu glauben, dass am Ende des Festes doch noch etwas Versöhnung in der Luft liegt. Der Anlass dafür ist aber traurig, denn Hannes’ Ältester kann nicht mehr verbergen, dass er todkrank ist.



Das Drehbuch von Andrea Stoll und Martin Rauhaus hat viele bissige Sätze vorgesehen, die Schauspieler sorgen dafür, dass man sie gerne hört. Regisseur Lars Kraume musste nach eigenen Worten nicht viel tun, sondern vor allem darauf achten, "den Darstellern bei ihrem Spiel nicht im Wege zu stehen“. Was man dem Film vorwerfen könnte, ist die allzu beispielhafte Ausgangssituation, die etwas überdeutliche Anordnung der Problemlage. Aber dieses Manko stört vermutlich nur im Rückblick. Während der 90 Minuten verfolgt man als Zuschauer den eskalierenden Streit gebannt. Und ist hoffentlich froh, dass die eigene Familie nicht ganz so kaputt ist wie diese. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Günther Maria Halmer (Hannes Westhoff) Hannelore Elsner (Renate Westhoff) Michaela May (Anne Westhoff) Lars Eidinger (Max Westhoff) Jördis Triebel (Jenny Westhoff) Barnaby Metschurat (Frederik Westhoff) Marc Hosemann (Gregor Westhoff) Originaltitel: Familienfest Regie: Lars Kraume Drehbuch: Andrea Stoll, Martin Rauhaus Kamera: Jens Harant Musik: Julian Maas, Christoph M. Kaiser Altersempfehlung: ab 6