TNT Film 23:40 bis 01:25 Actionfilm Des serpents dans l'avion USA, CDN, D 2006 David Dalessandro, John Heffernan 16:9

Sean Jones hat beobachtet, wie der berüchtigte Gansterboss Eddie Kim einen Staatsanwalt ermordet hat und wird damit zum wichtigen Kronzeugen für die Anklage. Um heil vor Gericht anzukommen, soll Jones gemeinsam mit dem FBI-Beamten Neville Flynn nach Los Angeles fliegen. Doch Kim ist es gelungen, einen Behälter mit Giftschlangen an Bord zu schmuggeln, die Jones dauerhaft ruhig stellen sollen.

Bildergalerie Schauspieler: Samuel L. Jackson (Neville Flynn) Julianna Margulies (Claire Miller) Nathan Phillips (Sean Jones) Rachel Blanchard (Mercedes) Flex Alexander (Three G's) Kenan Thompson (Troy) Keith Dallas (Big Leroy) Originaltitel: Snakes on a Plane Regie: David R. Ellis Drehbuch: John Heffernan, Sebastian Gutierrez, David Dalessandro Kamera: Adam Greenberg Musik: Trevor Rabin Altersempfehlung: ab 16