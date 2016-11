Niederlande 1 20:30 bis 21:30 Sonstiges Witse Natuurlijke Selectie (deel 2) B 2010 HDTV Merken Bij een aanslag in een ziekenhuis vallen twee slachtoffers, allebei gynaecologen. Alles wijst erop dat Steven Daelemans, de ex van Fanny Jacobs die vermoord werd en in het ziekenhuis werkte als laborante, de dader is. Maar Witse ontdekt dat er meer aan de hand is. De aanslag op de gynaecologen en de moord op Fanny Jacobs zijn een bewuste strategie om een veel grotere zaak toe te dekken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Witse Regie: Tom Goris