Niederlande 1 17:10 bis 17:55 Sonstiges Tijd voor MAX NL 2016 HDTV Merken Misdaadjournalist John van den Heuvel is te gast. Onlangs verscheen zijn boek 'Kogels voor de kroongetuige'. Ook praten Sybrand en Martine met John over het net verschenen boek 'Judas'. Dat boek schreef Astrid Holleeder over haar broer Willem. Verder zitten musicalactrices Ellen Evers en Brigitte Nijman aan tafel. Beiden spelen zij in 'Ciske de Rat de Musical'. Het kinderkoor uit deze musical is ook aanwezig om een van de liedjes ten gehore te brengen. In de keuken staat Meester Patissier Robèrt van Beckhoven. In Google-Kalender eintragen Moderation: Sybrand Niessen, Martine van Os Originaltitel: Tijd voor MAX