Niederlande 1 11:15 bis 12:20 Sonstiges Tijd voor MAX NL 2016 HDTV Merken Cabaretier, pianovirtuoos én groot muziekkenner Mike Boddé is te gast. Zojuist is zijn boek "Lekkere stukken" verschenen. Bij het boek hoort het album "Extra lekkere stukken" waarop Mike één en ander ten gehore brengt. Verder is Eva Rovers er bij. Zij is de schrijfster van de net uitgekomen biografie over Boudewijn Büch. Wat heeft Eva het meest geraakt tijdens haar zoektocht naar de ware Boudewijn? Ook boswachter André Donker schuift aan. Hij heeft een kijkje genomen bij de otteropvang. Daar komen de jongen van in het verkeer omgekomen otters terecht. In de keuken staat Sandra Ysbrandy. Ze maakt Snert met roggebroodtorentjes. In Google-Kalender eintragen Moderation: Martine van Os, Sybrand Niessen Originaltitel: Tijd voor MAX