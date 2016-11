Niederlande 2 22:55 bis 00:10 Sonstiges The Band's visit ISR, USA, F 2007 Merken Israëlische comedy. Een kleine Egyptische politiefanfare komt naar Israël om er op te treden tijdens de opening van een Arabisch cultureel centrum. Door omstandigheden komt niemand de politieagenten ophalen van de luchthaven. Zij proberen op eigen kracht hun bestemming te bereiken, maar komen uiteindelijk terecht in een onooglijk, bijna vergeten dorpje in het zuiden van Israël. Zij moeten daar noodgedwongen overnachten en dringen binnen in het leven van drie lokale bewoners: Iztzik, die net een huwelijkscrisis doormaakt, Papi, die zijn langverwachte eerste afspraakje heeft die avond, en Dina, die het lokale café openhoudt, maar heel eenzaam is. De onwezenlijke, magische nacht wordt een allegorie voor de hoop die het Midden-Oosten een aantal jaar gekoesterd heeft en die nu verdwenen is, maar hopelijk niet voor altijd. Een verhaal van liefde, hoop en dromen; een grappig en triestig verhaal dat gebeurd zou kunnen zijn als de dingen een heel klein beetje anders waren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sasson Gabai (luitenant-kolonel Tawfiq Zacharya) Ronit Elkabetz (Dina) Saleh Bakri (Haled) Khalifa Natour (Simon) Shlomi Avraham (Papi) Uri Gavriel (Avrum) Imad Jabarin (Camal Abdel Azim) Originaltitel: Bikur Ha-Tizmoret Regie: Eran Kolirin Drehbuch: Eran Kolirin Musik: Habib Shadah