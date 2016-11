National Geographic 02:35 bis 03:20 Dokumentation I Wouldn't Go In There Insel des Teufels SIN 2012 2016-12-05 05:55 Stereo 16:9 HDTV Merken Blogger und Hobbyforscher Robert Joe begibt sich diesmal auf die vietnamesische Insel Con Dao, um gleich mehreren Spukgeschichten auf den Grund zu gehen - eine soll sich auf einer mysteriösen Brücke zugetragen haben, eine andere in der Nähe des berüchtigten Inselgefängnisses. Obwohl RJ nicht an Geister oder andere übernatürliche Dinge glaubt, muss er eines erneut feststellen: Wenn irgendwo Geisterstorys kursieren, steckt dahinter meist auch ein Fünkchen Wahrheit. In Vietnam soll sich seine Theorie einmal mehr bewahrheiten... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: I Wouldn't Go in There