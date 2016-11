National Geographic 17:25 bis 18:15 Reportage Family Guns - Waffen der Geschichte Ein explosives Festival USA 2012 2016-11-28 11:30 Stereo 16:9 HDTV Merken Alex sucht in der Wüste von Arizona nach neuen Geschäftsmöglichkeiten: Beim "Big Sandy"-Festival probieren Maschinengewehr-Enthusiasten ihre "Schätzchen" aus. Jährlich werde auf den Schießständen von "Big Sandy" sagenhafte drei Millionen Kugeln verschossen. Hier, so hofft Alex, wird er einige lukrative Geschäfte tätigen können. Und tatsächlich trifft er auf einen berühmten Büchsenmacher, der großes Interesse an einem Maxim-Maschinengewehr hat. Er sieht schon satte Profite. Wie könnte er auch ahnen, dass in seiner Abwesenheit bei "International Military Antiques" alles drunter und drüber geht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Family Guns