Dokumentation Mega-Fabriken Ferrari FF USA 2011 Gibt es ein Synonym für "Traumauto"? Eine mögliche Antwort wäre "Ferrari". Bei diesem Namen geraten sowohl Sportwagen-Fanatiker als auch Durchschnittsautofahrer gleichermaßen ins Träumen. Ein ganz besonderes Traumauto aus der Fahrzeugschmiede im norditalienischen Maranello ist das neue Modell FF: der erste Ferrari mit Allradantrieb und vier großen Sitzen. Klingt erst einmal untypisch, ist aber Ferrari pur. Der standesgemäße Zwölf-Zylinder-Motor entpuppt sich als eines der stärksten Aggregate, die jemals in Maranello gebaut wurden. Sage und schreibe 651 PS sorgen für genau die Power, die die Welt von einem Wagen dieser Marke erwartet - und vielleicht noch ein bisschen mehr. "Mega-Fabriken" schaut sich den Fertigungsprozess genau an und zeigt auch, wie die berühmte Qualitätskontrolle bei Ferrari arbeitet, damit die Kunden exakt das bekommen, was sie wünschen - das perfekte Auto. Originaltitel: Megafactories