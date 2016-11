National Geographic 11:25 bis 12:15 Reportage Family Guns - Waffen der Geschichte Auf der Jagd USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Alex und Chris bereiten sich akribisch auf eine historische Schlachtinszenierung vor, in deren Rahmen Gefechte des Zweiten Weltkriegs nachgestellt werden. Alex hofft, dass Chris seine Ankündigung wahr macht und im Rahmen der Veranstaltung ein äußerst kostspieliges MG-34-Maschinengewehr an den Mann bringt. Aber wird sich tatsächlich ein Käufer finden? Paul liefert sich einen Schießwettbewerb mit einem Kunden. Dabei greift er nicht etwa auf eine hochmoderne Waffe zurück, sondern auf ein sage und schreibe 140 Jahre altes Martini-Henry-Gewehr. Auch Alex muss sich im Kundengespräch bewähren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Family Guns