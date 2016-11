Motorvision.TV 05:20 bis 05:45 Motorsport High Octane Indoor Super Snocross - Minneapolis, Minnesota USA 2010 Stereo 16:9 Merken In dieser Woche sind wir mit High Octane in Minneapolis bei der 2. Runde der Hallen-Super-Snocross-Serie. Wir finden heraus, ob "Superman" Morgan einem Konkurrenten die Chance auf den Sieg geben wird oder ob er alles für sich selbst behalten will. Bei den Frauen werden wir herausfinden, ob Julie Thul ihre Führung nach Punkten auch weiterhin behalten kann. Dann besucht uns Peak Productions und zeigen uns Ausschnitte aus den neuen Slednecks Filmen. Auch Freestyle haben wir im Programm. Tim Needles wird Euch alles aus seiner Trickkiste präsentieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: High Octane