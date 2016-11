RTL Crime 23:20 bis 00:05 Krimiserie CSI: Vegas Was Molly sah CDN, USA 2013 Stereo 16:9 Merken 13. Staffel, Folge 19: Russell steht vor der schwierigen Aufgabe, ein sechsjähriges Mädchen als Zeugin in einem verheerenden Mordfall befragen zu müssen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ted Danson (D.B. Russell) Elisabeth Shue (Julie Finlay) George Eads (Nick Stokes) Jorja Fox (Sara Sidle) Eric Szmanda (Greg Sanders) Robert David Hall (Dr. Al Robbins) Wallace Langham (David Hodges) Originaltitel: CSI: Crime Scene Investigation Regie: Frank Waldeck Drehbuch: Jack Gutowitz Kamera: Christian Sebaldt Musik: John M. Keane Altersempfehlung: ab 16