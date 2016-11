RTL Crime 11:35 bis 12:25 Krimiserie Cagney & Lacey Gefährlicher Anschluss USA 1982 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 5: Eine Serie von Frauenmorden verunsichert New York. Bereits drei Opfer wurden erwürgt. Lieutenant Samuels glaubt an einen Serientäter. Sein Vorgesetzter, Inspector Marquette, ist im Gegensatz dazu der Ansicht, dass die Morde von verschiedenen Tätern begangen wurden. Zwischen den beiden kommt es zum Streit. Marquette droht Samuels sogar mit Amtsenthebung. Unterdessen ermitteln Cagney und Lacey in dem Fall und finden schon bald heraus, dass es zwischen den drei Opfern eine geheime Verbindung gab. Alle drei arbeiteten unter falschem Namen bei einer Telefonsexagentur. Als Christine und Mary Beth die Agentur in Augenschein nehmen, haben sie schon bald einen Verdächtigen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sharon Gless (Chris Cagney) Tyne Daly (Mary Beth Lacey) Al Waxman (Lt. Bert Samuels) John Karlen (Harvey Lacey) Martin Kove (Det. Victor Isbecki) Carl Lumbly (Det. Marcis Petrie) Sidney Clute (Det. La Guardia) Originaltitel: Cagney & Lacey Regie: Leo Penn Kamera: Hector R. Figueroa Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 12