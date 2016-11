Spiegel Geschichte 02:00 bis 03:00 Magazin einestages tv Turbokuh und Co. D 2015 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 80: Ob Kühe, Schweine oder Gänse - Nutztiere begleiten den Menschen seit Jahrtausenden. Sie dienen ihm als Milch-, Fleisch- und Rohstofflieferanten. Dabei ist der Umgang mit ihnen aus ethischer Sicht nicht immer unproblematisch. Doch Tiere, die langfristig einen hohen Ertrag abwerfen sollen, wie Milchkühe, werden gehegt und gepflegt. Einestages tv blickt in die High-Tech-Ställe dieser sogenannten Turbokühe, besucht eine Zuchtstation in Kanada und beobachtet eine Rinderleistungsschau in Niedersachsen. Lebensbedingungen, die von denen anderer Nutz- und selbst Wildtieren weit entfernt sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: einestages tv