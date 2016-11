Spiegel Geschichte 17:30 bis 18:15 Dokumentation Mud Men - Schatzsuche im Schlamm Abbey Creek GB 2013 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 28: Die Mud Men kämpfen sich durch den Schlamm im Abbey Creek, dem Mündungsgebiet des River Lee im Osten Londons. In einem Kanalisationsabfluss des 19. Jahrhunderts entdecken sie Gegenstände die über Jahrhunderte "hinuntergespült" wurden. Ihre Funde lassen sie das Leben der Kinder im viktorianischen England erforschen, von den strengen Schulregeln bis zur harten Arbeit in den Minen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mud Men