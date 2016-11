Spiegel Geschichte 08:30 bis 09:00 Dokumentation Lichtbilder - Stars der Fotografie Guy Le Querrec - Miles Davis I 2014 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 8: Für die Agentur Magnum arbeiten die besten Fotografen der Welt- Guy Le Querrec ist einer von ihnen. Der Franzose ist vor allem für seine Fotos der Jazz-Legende Miles Davis bekannt. Wohl kein anderes Bild des Trompeters bleibt dem Betrachter so im Gedächtnis wie das, welches Le Querrec beim Jazz-Festival in Paris 1969 gelang: Miles Davis, nachdenklich vor einem Bühnenvorhang, hinter ihm sein überdimensionaler Schatten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Contact: Magnum Photos