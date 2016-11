Sky Nostalgie 17:25 bis 18:20 Serien Bonanza William Cartwright USA 1964 Merken Ben Cartwrights Neffe Will taucht plötzlich auf. Er wird von seinem ehemaligen Kumpanen Butler verfolgt, der ihm nach dem Leben trachtet. Ben bietet Will auf der Ponderosa ein neues Zuhause an. Um an Will zu kommen, lauert Butler den Cartwrights auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorne Greene (Ben Cartwright) Michael Landon (Little Joe Cartwright) Dan Blocker (Hoss Cartwright) Pernell Roberts (Adam Cartwright) Guy Williams (Will Cartwright) Bill Clark (Jenner) Arch Johnson (E.J. Butler) Originaltitel: Bonanza Regie: Donald McDougall Drehbuch: David Dortort, Jack Turley Kamera: William P. Whitley Musik: David Rose