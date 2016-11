Sky Sport 1 23:15 bis 00:45 Motorsport Formel 1: Großer Preis von Abu Dhabi 2. Freies Training in Abu Dhabi Stereo 16:9 HDTV Merken Nico Rosberg genügt beim GP Abu Dhabi ein dritter Platz, um sich den WM-Titel zu sichern. Nach dem zweiten Rang beim Regenrennen in Sao Paulo liegt der 31-jährige Wiesbadener zwölf Punkte vor seinem Stall-Rivalen Lewis Hamilton. Der gibt sich vor dem Showdown in der Wüste kleinlaut: "Ich gehe in einer unangenehmen Position in das letzte Rennen, denn es spielt im Grunde keine Rolle, ob ich so fahre wie heute", sagte der Brite nach seinem Brasilien-Triumph, "Nico ist in der Form seines Lebens. Er macht einfach, was er tun muss, speziell im Rennen. Aber man weiß nie, was passiert." Rosberg gibt sich entspannt: "Ich möchte in Abu Dhabi gewinnen." Die Ruhe vor dem "Sand. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

