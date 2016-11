Sky Bundesliga 19:30 bis 22:45 Fußball Live Fußball: Bundesliga SC Freiburg - RB Leipzig, 12. Spieltag D Stereo Live 16:9 HDTV Merken Leverkusens Trainer Roger Schmidt hatte seine Mannschaft vor dem Duell gegen RB Leipzig gewarnt, die "Bullen" seinen "kein normaler Aufsteiger". Das kann man wohl sagen. Nach elf Spieltagen ist das Team immer noch ungeschlagen, der 3:2-Erfolg in der BayArena war der sechste Sieg in Serie und vor allem: RB ist alleiniger Tabellenführer, drei Punkte vor den Bayern. Ihre Spitzenposition wollen die Leipziger auch beim anderen Aufsteiger in Freiburg verteidigen. "Wenn wir dort so auftreten wie in Leverkusen in der zweiten Halbzeit, dann werden wir die Bayern weiter ärgern können", ist Stürmer Timo Werner überzeugt. Moderation: Michael Leopold, Experte: Dietmar Hamann, Kommentar: Ma In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michael Leopold Gäste: Gäste: Dietmar Hamann