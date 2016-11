Sky Bundesliga 16:30 bis 18:30 Fußball Fußball: Bundesliga Borussia Dortmund - FC Bayern München, bwin Topspiel der Woche, 11. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Der BVB ist zurück in der Erfolgsspur. Beim desolaten Schlusslicht HSV gewann Dortmund 5:2, Top-Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang avancierte mit vier Treffern und einer Torvorlage zum Matchwinner. "Vier Tore sind überragend. Eine absolute Top-Leistung", freute sich Coach Thomas Tuchel: "Das sprengt jede Erwartungshaltung." Drei Tage zuvor war "Auba" wegen einer Disziplinlosigkeit aus dem Kader für das Champions-League-Spiel gegen Sporting Lissabon gestrichen worden. Bei den Bayern hingegen klebt laut Thomas Müller "die Scheiße am Stiefel". Gegen 1899 kam der Meister nicht über ein 1:1 hinaus. Im ersten Durchgang hielt die TSG gut dagegen, in Hälfte zwei fehlte d In Google-Kalender eintragen Bildergalerie