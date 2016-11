Sky Bundesliga 09:45 bis 11:45 Fußball Fußball: 2. Bundesliga 1860 München - 1. FC Kaiserslautern, 13. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Das Wasser der Isar steht TSV-Coach Kosta Runjaic nach der 2:3-Pleite in Sandhausen bis zur Oberkante Unterlippe. Vor allem, nachdem die Münchner 2:1 zur Pause führten. Doch erneut brachten individuelle Fehler die "Löwen" auf die Verliererstraße. Spielmacher Michael Liendl sprach von "Geschenken, die wir wieder einmal verteilt haben". Weitere Geschenke dürfen sich die "Sechzger" nicht erlauben, sonst könnte die letzte Stunde für Runjaic schlagen. Überragend schlägt sich seit drei Runden der FCK. Gegen Union feierten die "Roten Teufel" mit 1:0 den dritten Dreier in Serie und Siegschütze Marcel Gaus strahlte: "Wir haben als Mannschaft zueinandergefunden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie