Fußball: 2. Bundesliga 1. FC Nürnberg - Würzburger Kickers, 13. Spieltag Ein Villacher im Frankenland - Nürnbergs österreichischer Stoßstürmer Guido Burgstaller köpfte beim 2:1-Erfolg in Aue den Siegtreffer und führt die Torjägerliste der 2. Liga mit zehn Treffern an. "Wir sind jetzt sechs Spiele ungeschlagen", sagte der 27-Jährige, "das zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind." Nur eins fehlt dem Goalgetter zum vollkommenen Glück: eine Berufung zur Nationalmannschaft. "Es gibt im Moment keinen Kontakt. Ich probiere noch mehr Tore zu schießen, vielleicht klappt's dann irgendwann." Keinen eigenen Treffer erzielte Würzburg beim 1:0 gegen St. Pauli, aber dank eines Eigentors von Vegar Eggen Hedenstad feierten die Kickers den sechsten Saison-