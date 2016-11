MGM 01:30 bis 03:35 Fantasyfilm Conan, der Barbar USA 1982 Nach den Erzählungen von Robert E. Howard Robert E. Howard Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken 12.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung: Irgendwo in den öden Weiten des hohen Nordens überfallen fremde Krieger eines Tages ein Dorf im friedlichen Lande Cimmerien. Angestachelt von ihrem grausamen Anführer, dem Hohepriester Thulsa Doom, metzeln die Krieger die Dorfbewohner eiskalt dahin, während alle Kinder als Sklaven verschleppt werden. 15 Jahre später hat nur noch einer der Zeugen dieses Massakers überlebt: der bärenstarke Conan! All die Jahre hat ihn nur ein Gedanke am Leben erhalten: Er will blutige Rache nehmen an Thulsa Doom, dem Mann, der einst seine Eltern hinrichten ließ. Conan flieht aus der Gefangenschaft und macht sich auf die Suche nach seinem Erzfeind. Dabei trifft er auf den geschickten Dieb Subotai, den er aus den Fängen einer ruchlosen Hexe befreien kann. Die beiden Männer schließen Freundschaft und ziehen gemeinsam in die Stadt Shadizar weiter. Dort schließt sich ihnen Valeria, die Königin der Diebe an. Auf ihrer weiteren Suche nach dem Tyrannen Thulsa Doom treffen die drei Schicksalsgenossen auf König Osric, dessen Tochter Yasimina von Thulsa entführt wurde und nun ein elendes Dasein in Gefangenschaft fristet. Der König verspricht Conan und seinen Freunden eine hohe Belohung, falls es ihnen gelingen wird, die edle Prinzessin zu befreien. Doch der Tyrann scheint unbezwingbar zu sein: Er lässt Conan gefangennehmen und will ihn durch eine Kreuzigung töten. Im letzten Augenblick gelingt es Subotai, Conan zu befreien und ihm mit einem geheimen Zauber neue Kraft zu geben. Schließlich gelingt es Conan, Subotai und Valeria, in die geheime und sagenumwobene Kultstätte von Thulsa Doom einzudringen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Arnold Schwarzenegger (Conan) James Earl Jones (Thulsa Doom) Sandahl Bergman (Valeria) Max von Sydow (König Osric) Ben Davidson (Rexor) Cassandra Gava (Die Wolfshexe) Valérie Quennessen (Prinzessin Yasimina) Originaltitel: Conan the Barbarian Regie: John Milius Drehbuch: John Milius, Oliver Stone Kamera: Duke Callaghan Musik: Basil Poledouris Altersempfehlung: ab 16