Komödie Maria, ihm schmeckt's nicht! D, I 2009 Temperamentvolle Culture-Clash-Komödie über eine liebenswerte Sippe, Hochzeits-Chaos und deutsche Gründlichkeit in Bella Italia: Sachbuchlektor Jan nimmt den Heiratsantrag seiner deutsch-italienischen Freundin Sara an und möchte ohne großes Brimborium standesamtlich heiraten. Doch der zukünftige Schwiegerpapa Antonio pocht darauf, das Fest in Campobello zu feiern. So muss der gegen Meeresfrüchte allergische Jan vor Ort allerlei Schalentiere verdrücken und alleine ohne seine Zukünftige schlafen. Über die ärgert er sich, weil sie immer italienischer wird, aber vor allem über ihre anstrengende Verwandtschaft. Kurz vor der Trauung reißt ihm der Geduldsfaden. Neele Leana Vollmar setzt in der temperamentvollen, herzerfrischenden Culture-Clash-Komödie Jan Weilers Bestseller über eine liebenswerte Familiensippe hinreißend witzig um. Mit: Lino Banfi (Antonio), Christian Ulmen (Jan), Mina Tander (Sara), Maren Kroymann (Ursula), Gundi Ellert (Gisela), Peter Prager (Eberhard), Paolo de Vita (Raffaele), Ludovica Modugno (Maria), Lucia Guzzardi (Nonna Anna), Nino Bellomo (Nonno Calogero), Leonardo Nigro (Antonio (jung)), Pierluigi Ferrandini (Marco), Sergio Rubini (Egidio, Saras Onkel), Marleen Lohse (Ursula (jung)), Enzo Salomone (Don Alfredo), Massimo Sarchielli (Benito Carducci), Nicola Nocella (Enzo Carducci). Deutschland/Italien, Komödie, 2009 Schauspieler: Christian Ulmen (Jan) Mina Tander (Sara) Lino Banfi (Antonio - Saras Vater) Maren Kroymann (Ursula) Gundi Ellert (Gisela) Peter Prager (Eberhard) Paolo De Vita (Raffaele) Originaltitel: Maria, ihm schmeckt's nicht! Regie: Neele Leana Vollmar Drehbuch: Jan Weiler , Daniel Speck Kamera: Torsten Breuer Musik: Niki Reiser